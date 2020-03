Zlatá Čína. Teda v tom, ako to zvládli. Ale u nás to nejde. Lebo sme demokratická krajina a máme svoje práva.

Ale prečo to nejde? Zákaz vychádzania a pokuta tomu, kto sa bez závažného, naozaj závažného dôvodu objaví na ulici. Ak bude reptať a oháňať sa demokraciou alebo slobodou prejavu či pohybu, prásk "po papuli" a dvojnásobná pokuta. Lebo sa zachraňuje aj jeho život a životy jeho príbuzných. Do práce iba tí, ktorí zabezpečujú výrobu energií, záchranárske zložky, silové a pod. Ak sa niekomu minú potraviny (ale naozaj že by umrel od hladu), štát zabezpečí pomocou biohazard tímov zásobovanie. Lieky, potraviny, všetko len to najnutnejšie.



Chválim primátora Bratislavy ba aj štát, že začali s uzatváraním pre holé prežitie nepotrebných inštitúcií, škôl, divadiel a pod. Takisto VW je dobrý krok. Ale ak by sme zaviedli úplný zákaz vychádzania pre všetkých, okrem zabezpečovacích zložiek pre záchranu, zásobovanie, opateru seniorov a pod., mohli by sme byť "za vodou" možno o mesiac, kedy by skoro všetci chorí, u ktorých by sa do dvoch týždňov prejavili príznaky, ležali doma alebo v nemocniciach... a možno aj skôr, ak by sa začalo s masovým testovaním obchádzaním domácností. Takto, si myslím, sa budeme pol roka trápiť...

Ako som už písal inde, všetci milujeme tie naše smartfóny, počítače, sociálne siete a nepočúvali sme varovania psychológov, že to je nesprávne. Zrazu však máme strašnú potrebu chodiť von a stretávať sa. Nevieme vydržať so sebou samými. Dva týždne doma však nikoho nezabijú a aj vitamín D sa dá brať v tabletkách a kvapkách, navyše, ešte ani to pravé Slnko "neprišlo". A mnohí z nás sú častokrát okrem cesty do a z práce aj tak väčšinou zatvorení doma. No teraz chcú ísť von. Divné...

Vravia, že ochorenie sa prejaví najskôr cca po 5 dňoch až dvoch týždňoch, ale už dovtedy sme nosičmi. Múdri ľudia tu vravia, že za tú dobu nakazíme 1,4 až 3,9 človeka - prikláňajú sa viac k štyrom. Tak sa pýtam - je naozaj problém ostať ľuďom, ktorí nezabezpečujú životne dôležité procesy ako krízové štáby, zásobovanie, opateru seniorov, záchranu ľudských životov doma? Je nám ľúto dovolenky? Bojíme sa, že nám dajú absenciu? Radšej budeme podstupovať riziko pre celú svoju rodinu (keď už na cudzích nepozeráme), radšej budeme sťažovať prácu záchranárom? Nie je hanba ostať doma, dnes je to prejav najvyššej zodpovednosti voči spoločnosti, rodine, sebe. Dnes sa rozhoduje o tom, koľko ľudí o mesiac zomrie. Možno práve Vy, áno Vy, ktorý/-á chodíte do práce, máte 30 - 35 rokov, budete potrebovať pľúcnu ventiláciu, na ktorú bol už pred Vami napojený starý človek. A postavíte lekárov pred dilemu ako v Taliansku - koho zachránime? Človeka pri plnej sile alebo ekonomicky neperspektívneho starého človeka, ktorý len "cicia" štát, ale bol "tu" skôr? Verím, že týmto prípadom maľujem iba čerta na stenu, vraj máme dostatok ventilátorov a zavedenými opatreniami sme získali čas, takže ich ešte zopár slovenská Chirana vyrobí.

Ale ide o princíp. Sú všetky profesie naozaj v tejto dobe nevyhnutne potrebné? Veď už aj spomínaný VW zatvoril svoje brány. Akoby si ľudia stále neuvedomovali dosah toho, čo sa deje. Verte, že už nič nebude tak, ak predtým, Myslím, že kultúra, cestovanie, zhromažďovanie "vo veľkom" utrpia najviac. Ľudia budú viac opatrní.

Ekonomika pôjde dolu. Prečo však tak lipneme na ekonomických ukazovateľoch. Čo je viac? Peniaze alebo zdravie? Výsledky alebo život? Naháňame sa za peniazmi, ničíme si zdravie, momentálne máme príležitosť sa nad celým smerovaním našich životov zamyslieť. Každý si môže položiť otázku, či je jeho práca až tak veľmi dôležitá, že je pre ňu ochotný riskovať zdravie ostatných spoluobčanov, rodiny, aj svoje... aj ja mám hypotéku. Bude to ťažké. Ušetrené nič. Ale pýtam sa - prinesie mi pokoj predstava, že pre splátku hypotéky neprerušením práce niekde v hmlistom rade ľudí možno spôsobím niekomu zdravotnú ujmu, možno až smrť, lebo som sa v električke dotkol infikovaného madla, preniesol vírus na iné miesto, ktorého sa dotkol iný človek a nechtiac sa dotkol svojho líca, oka...? Alebo možno aj sebe ako človeku s autoimunitným ochorením, alebo svojej mame tesne pred osemdesiatkou, alebo dcére... ale je milión ďalších ľudí, ktorým môžem svojim chodením do práce prispieť k rýchlejšiemu "získaniu" nechceného návštevníka.

Dobre, vravím o sebe ako o človeku s autoimunitným ochorením, poviete - však jasné, Ty ostaň doma, my "nemôžeme". Ale môžete. Sami lekári vás o to prosia. Alebo, ak chcete byť užitoční a vaša práca naozaj nie je z portfólia "hasím, liečim, zachraňujem životy, vyrábam vodu, svetlo" a pod., miesto svojho zamestnania sa môžete prihlásiť ako dobrovoľníci v svojich obciach. Každá samospráva zháňa dobrovoľníkov. Treba sa starať napr. o seniorov, ktorí nikoho nemajú. V takom prípade by sa na vás nevzťahoval ani na začiatku príspevku spomínaný všeobecný zákaz vychádzania. Pre mňa za mňa nech je aj mesiac, dva, tri. Pokiaľ to bude potrebné.

Ale my máme demokraciu a nevieme si predstaviť až takto drasticky obmedziť občanov. Tak si aspoň každý vstúpme do seba a opýtajme sa, či je tá naša práca naozaj tak dôležitá, či je ten nový mobil, čo sme si chceli kúpiť naozaj tak dôležitý, či je tento rok dovolenka v Turecku tak neskutočne nepostrádateľná, či sa nedá trošku uskromniť, ostať doma a počkať, kým sa všetko vráti do relatívne normálnych koľají. Nikto vám to nebude vyčítať. Toto nie je absencia po prepísknutí večernej oslavy s ranným hlavybôľom. Toto je naozaj vážne. Lebo keď ochorie 50% ľudí, budú nám ekonomické ukazovatele naozaj len na dve veci... nič nie je dôležitejšie, ako ľudský život. Nič.

Slniečko v duši všetkým ľuďom na Zemi...