Poďme od volieb späť k vírusu - akoby si nikto neuvedomoval, že k niektorým chorobám si človek kliesni cestu sám - pojedaním mŕtvol zvierat a živočíšnych produktov z nich, ich väznením, šľachtením, chovom, obchodovaním s nimi.

Pár príkladov:

- SARS - zdroj - pravdepodobne konzumácia mäsa z cibetiek

- MERS - zdroj - pravdepodobne konzumácia mäsa z tiav, spomína sa ešte kontakt s netopiermi

- BSE choroba šialených kráv - zdroj - konzumácia hovädzieho dobytka, pri ktorom sa človek zahral na Boha a bylinožravcom dal zjesť kosti mŕtvych súkmeňovcov pomleté na múčku

- vtáčia chrípka - zdroj - hydina, na ktorú sa vírus prenáša kontaktom z voľne žijúcich vtákov

- parazit svalovec špirálový - zdroj - myši, psy, mačky, líšky a pod., no prenos na človeka je zabezpečený iba konzumáciou kontaminovaného mäsa ošípaných, diviakov, medveďov... alebo aj spomínaných psov... v niektorých zdrojoch sa spomína až 25% mortalita v prípade nakazenia sa

- najnovšie COVID-19, ľudovo koronavírus - zdroj - pravdepodobne trh so živými zvieratami, rybami, netopiermi...

A sú ďalšie a ďalšie choroby zvierat - slintačka, krívačka, africký mor koní, africký mor ošípaných, klasický mor ošípaných, besnota, klusavka (TSE), katarálna horúčka oviec, rôzne choroby rýb, včiel a veľa, veľa iných... väčšinou sa už jedná o choroby neprenosné na človeka, ale ktovie, ako sa dokážu vírusy či parazity časom prispôsobiť a zmutovať. V každom prípade si nemyslím, že všetky tieto zvieratá trpeli na spomínané choroby pred príchodom človeka s jeho pocitom či presvedčením o bohorovnosti a práve meniť genofond divožijúcich zvierat.

A ešte tu máme napr. salmonelózu, kde sú hlavným zdrojom hydinové mäso, mleté mäsá, vajcia a výrobky z nich, majonézové výrobky a zákusky, domáci chov plazov, korytnačiek, mačiek, psov, vtákov. Poviete, aj zo zeleniny môžem dostať salmonelózu. Áno, ale v prípade, že je kontaminovaná od zvierat. Prvotným zdrojom baktérií salmonel sú hlodavce a vtáky, ktoré svojimi výlučkami môžu nakaziť krmivo pre hydinu, ale aj nesprávne skladované koreniny alebo mak či spomínanú zeleninu. Ale zeleninu skôr a najčastejšie kontaminujú výkaly "hospodárskych zvierat". A stačí ju dôkladne umyť.

Je zvláštne, že človek tak veľa riskuje a hazarduje so svojim zdravím len pre tú pominuteľnú chuť mäsa, ktorú navyše aj tak získava iba koreninami a príchuťami pri varení. Je zvláštne, že sa potrebuje obklopovať niektorými druhmi zvierat na maznanie, pričom iné zatratí a dennodenne im pripravuje peklo na Zemi. A pritom aj z domácich miláčikov hrozia nebezpečenstvá. Napr. taká toxoplazmóza z mačiek. Parazit spôsobujúci toto ochorenie v pohode poškodí plod tehotnej ženy, dokonca je schopný ovplyvňovať osobnosť, správanie či vzhľad infikovaného človeka. U myší dokonca tento parazit "preprogramuje" mozog, aby sa dali zožrať mačkám a parazit mohol dokončiť vývojový cyklus.

Vôbec týmto príspevkom nechcem strašiť, chcem len poukázať na to, že svojou činnosťou si takto pekne staviame medzi nás a niektoré druhy vírusov či parazitov mosty, ktoré by pri eliminácii zbytočného kontaktu so zvieratami (najmä toho útrpného pre ne) neboli... pritom by stačilo tak málo. Prestať chovať "hospodárske zvieratá", prestať konzumovať živočíšne produkty, prestať obchodovať so živými bytosťami. Iste, asi existujú aj choroby z rastlín, aj keď za svet si neviem spomenúť, aké :). Mám to - tuším v roku 2010 sa v Nemecku potvrdila črevná nákaza z klíčkov. Viac ako 30 mŕtvych. Až sa nakoniec ukázalo, že nákazu spôsobila baktéria E. coli 0104:H4, ktorá sa na klíčky dostala najpravdepodobnejšie hnojom alebo prepytujem sračkami "hospodárskych zvierat". Takže znovu živočíšny "priemysel". U nás na Slovensku pre pár rokmi botulotoxín z nátierky nemenovaného výrobcu, ktorú som ani vtedy ani potom neprestal kupovať. Nakoniec sa ukázalo, že infikovaný nosil nátierku pár hodín v tropických horúčavách v igelitovej taške. Pritom je to chladený výrobok a musí ísť do chladničky.

Myšlienku zbytočnosti chovu "domácich zvierat" (ďalšie absurdné spojenie, zviera patrí do prírody, nie do stajní, búd, pelechov), ktoré často končia na ulici či v útulkoch ešte nerozviniem, ale som presvedčený, že vo vzdialenej budúcnosti, keď sa prejde na vegánstvo, sa ľudstvo zamyslí a dopracuje aj k tomu.

Na záver, nech sa páči - zhrnutie z 29.2.2020 k novej, iste nie poslednej nákaze, ktorej čelíme... príjemné čítanie... a ja si idem uvariť obed - červenú šošovicu, ryžu a zeleninové faširky :)

Slniečko v duši...