Smiech cez slzy

Väčšina voličov Kotlebu-ĽSNS má dosť vládnutia štandardných strán, ktoré podľa ich názoru (oprávneného či neoprávneného) srali na ľudí.

Medzi ne patrí aj Smer a preto sa obrátili ku Kotlebovi, ktorý problémy pomenúva pre nich zrozumiteľným jazykom. Ale je mi do smiechu, akí sú títo naci-voliči tupí a slepí keď nevidia, že bez Fica by Kotleba nemal šancu zúčastniť sa na vládnutí a že v prípade pre nich úspešného výsledku volieb 14,88% sa ich Vocca spojí so Smerom, pre ktorého politiku volili ĽSNS... :)