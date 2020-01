Páni poľovníci, dnes som napísal do diskusie jednému vášmu obdivovateľovi, ktorý tvrdil, že "myslivci jsou lide se vztahem k prirode. Vite, jak by vypadaly lesy bez myslivcu?"

"Sibiřský obr - Nejde mi jen tak o nějakého medvěda. Chci lovit medvěda velkého a chci lovit medvěda v Rusku. Tam je lov medvěda tradiční a já mám svoje představy. A chci lovit už na jaře a nehodlám poslouchat, ze je už pozdě a všechno je rezervované."

"Na liškách – Vůně střelného prachu! Nemohu se v té bílé záplavě zase ubránit vzpomínkám. Je podzimní hon a jeho atmosféra přitahuje kluky jako magnet. Sledujeme myslivce střílející bažanty a zajíce. Vzrušené výkřiky po dobré ráně, křik bažantích kohoutů, nářek postřelených zajíců a vydávání psů. To vše mi vrostlo pod kůži a prožívám to jako dnes."

Poviete - starý článok, poľovníci sa zmenili. Na takýto argument sa ani nedá reagovať, no skúsim - kto má radosť zo smrti v krvi, nezmení sa. Každý, kto sa vyhlasuje za milovníka zvierat, kŕmi ich, aby ich vzápätí mohol zastreliť, je duševne chorý. Nie počet zveri v lesoch, ale poľovníkov treba regulovať. Vlastne tých treba zákonom zakázať. Nežijeme v stredoveku.

Poľovníci potrebujú liečbu psychiatra. Prečo to tak nie je? Lebo určite aj mnoho psychiatrov je poľovníkmi https://mynitra.sme.sk/c/22167751/znamy-psychiater-napisal-knihu-o-svojich-pribehoch-z-polovaciek.html. Všimnite si, ako psychiater opisuje krásu srnčej zveri: "„Má takú zvláštnu krehkú krásu. Je to zver, ktorá má ladné, miestami až baletné pohyby. Je čarovná a aj srnce ako samce majú veľmi rôznorodé parožie, čím sú pútavé,“ opisuje Turček." A napriek tomu ich zavraždí. Nie je to choré? Takže preto sa poľovníci neliečia u psychiatrov. A aj preto, lebo to vnímate ako tradíciu, veď od nepamäti to tu bolo, je to tradícia, poľovníci sa starajú o zver.